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शोभायात्रा:विश्वकर्मा दिवस 15 को, इस बार नहीं निकलेगी शोभायात्रा

पठानकोट3 घंटे पहले
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विश्वकर्मा सभा पठानकोट की बैठक प्रधान नरेश कुमार पिंकी की अध्यक्षता हुई। इसमें विश्वकर्मा दिवस मनाने को लेकर विचार कर निर्णय लिया गया कि कोरोना के चलते प्रशासन के निर्देश के अनुसार इस साल शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी। सभा सचिव नरेन्द्र कुमार टीटी ने बताया कि साधारण तरीके से मंदिर परिसर में 15 नवंबर को सुबह 8 बजे हवन, 10 बजे झंडा पूजन के बाद 12 बजे प्रसाद वितरित किया जाएगा।

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