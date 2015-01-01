पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना:कोरोना से एक और मौत, 20 नए पॉजिटिव मिले

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आइसोलेट आठ लोग स्वस्थ हुए, जिले में अब 138 एक्टिव केस

जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, शनिवार को कोरोना के 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना पॉजिटिव चल रहे 8 लोग स्वस्थ भी हुए। जिले में अब कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 119 पहुंच गया है। एसएमओ डॉ.भूपिंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को 527 सैंपलों की आई रिपोर्ट में आरटीपीसीआर में 5 लोग, रैपिड टेस्ट एंटीजन में 7, ट्रूनेट में एक, प्राइवेट लैब से 6 लोग और एक मरीज दूसरे जिले का रहने वाला हैं। उनका कहना है कि कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। इनके संपर्क में रहे लोगों की पहचान कर उनको भी क्वारेंटाइन कर सैंपल लिए जाएंगे।

478 लोगों के लिए सैंपल
एसएमओ डॉ.भूपिंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को 478 लोगों के कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए गए। इनको जांच के लिए अमृतसर भेजा जाएगा। जिले में अब तक कुल 4565 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें 4308 लोग ठीक हुए हैं। जबकि कोरोना से 119 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में 138 केस एक्टिव चल रहे हैं। वहीं, हेल्थ टीम ने नरंगपुर में कैंप लगाकर 68 लोगों और खानपुर में 13 लोगों के सैंपल लिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें