पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आबकारी एक्ट:13 बोतल अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने एक व्यक्ति से 13 बोतल शराब पकड़ी है। शाहपुरकंडी थाने में व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शाहपुरकंडी थाने में तैनात एएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गश्त के संबंध में घो मोड़ पर थी। जहां एक्साइज इंस्पेक्टर ईटीओ इंद्रजीत सिंह, लखविंद्र सिंह समेत टीम ने सूचना दी कि एक व्यक्ति की अपने घर के पास करियाने की दुकान है। वह पंगोली साइड से सस्ते भाव से शराब लाकर बेचता है। पुलिस सूचना पर गांव दुरंगखड्ड पहुंची। जहां दुकान के सामने झाड़ियों के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी के पास खड़ा था। वह पुलिस को देख मुड़ने लगा। पुलिस ने उससे पकड़कर 13 बोतल शराब बरामद की। शाहपुरकंडी थाने में सुरेश कुमार के खिलाफ 61-1-14 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें