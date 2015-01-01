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विरोध:हिंदू बैंक से पैसा निकालने पर लगाई रोक के खिलाफ प्रदर्शन

सुजानपुर3 घंटे पहले
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हिंदू कोऑपरेटिव बैंक की सुजानपुर शाखा के बाहर प्रदर्शन करते खाताधारक।
  • खाताधारक बोले-बैंक से अपने ही पैसे लेने के लिए देने पड़ रहे धरने

हिंदू कोऑपरेटिव बैंक शाखा सुजानपुर के बाहर खाताधारकों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इससे पहले शहर में रोष मार्च निकाल कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संघर्ष कमेटी के प्रधान रजत बाली, बीआर गर्ग, देवराज नरेश राणा, बरिंदर कटोच, प्रीतम सलारिया, दीपक ठाकुर, श्यामलाल, प्रेम कुमार, अशोक कुमार, बलजिंदर सिंह मदान, विजय शर्मा, मास्टर राजपाल ने बताया कि उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को बैंक की शाखाओं में डिपॉजिट करवाया था, लेकिन अब उन्हें अपने पैसे लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।

अपने ही पैसे लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जीवन की जमा पूंजी बैंक में फंसी होने के कारण कई प्रकार के जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बैंक डिपॉजिटरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद उनकी अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा सरकार मांग की कि डिपॉजिटरों के पैसों को निकालने पर लगी रोक हटाए जाए। खाताधारकों के बैंक में जमा पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएं।

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