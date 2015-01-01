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अब पंजाब रोडवेज खुद करेगा संचालन:जमा नहीं हो सकी तिमाही किस्त, डिपो पठानकोट के ठेकेदार का ठेका सस्पेंड

पठानकोट3 घंटे पहले
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कोरोना के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन से हर कारोबार प्रभावित रहा है। क्वार्टरली किस्तों का भुगतान नहीं होने पर पंजाब सरकार ने पठानकोट बस डिपो के ठेकेदार का ठेका सस्पेंड कर दिया है। अब पंजाब रोडवेज खुद बसों और वहां की दुकानों का संचालन करेगा। बता दें कि निजी कंपनी का रोडवेज के साथ अड्डा फीस कटौती, दुकानों, पार्किंग का 5 साल का ठेका है, जिसकी क्वार्टरली 30 लाख किस्त बनती है, पर लॉकडाउन के चलते बस सेवा 6 महीने तक बंद रही थी।

इसके चलते ठेकेदार बनती किस्त जमा नहीं कर सके। लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने किस्त का 30 फीसदी जमा करने का समय दिया था। लॉकडाउन बस सेवा शुरू होने के साथ आधी से कम बसें चलने से रोजाना अड्डा फीस का 8 हजार की वसूल हो पा रहा था। तय समय में 30 फीसदी किस्त जमा नहीं होने पर ठेकेदार का ठेका सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। रोडवेज पठानकोट डिपो के जीएम दर्शन सिंह गिल ने बताया कि फीस जमा नहीं कराने पर ठेकेदार का ठेका सस्पेंड कर दिया गया है। पूछने पर उन्होंने कहा कि फीस जमा कराने पर ठेकेदार को दोबारा ठेका चलाने पर फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा।

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