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चोरी:रेडीमेड दुकान के ताले तोड़ कपड़े और नकदी चुराई

पठानकोट7 घंटे पहले
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  • गांव बघार में डल्हौजी रोड पर वारदात काे दिया अंजाम

डल्हौजी रोड गांव बघार में रेडीमेड की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने कपड़े और 12 हजार नकदी चुरा ली। बधानी निवासी शिवचरण सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी डल्हौजी रोड (जनता होटल के पास) गांव बघार में मानव गारमेंट्स नाम की होलसेल रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। बीते दिनों वह अपनी दुकान पर शाम 7 बजे बंद करके चला गया।

अगले दिन सुबह पास के दुकानदार का फोन आया कि दुकान के शटर के ताले टूटे हैं। सूचना के बाद वह तुरंत दुकान पर पहुंचा। दुकान पर आकर सामान चैक किया तो पता चाला कि चोरों ने दुकान से जैकेट,रेडीमेड कपड़े और 12 हजार नकदी चोरी कर ली। मामून कैंट पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जांच की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।

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