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सम्मेलन:श्री गुरु नाभा दास महाशा सेवा समिति का संत सम्मेलन आज

पठानकोट3 घंटे पहले
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गोस्वामी श्री गुरु नाभा दास महाशा सेवा समिति की बैठक गांव मलपुर कीड़ी में प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष धर्मपाल पूर्व सरपंच और मुख्य सेवादार विजय कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति चीफ ऑर्गेनाइजर पुरुषोत्तम भजूरा मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को संत सम्मेलन सुबह हवन यज्ञ और झंडा पूजन के साथ शुरू किया जाएगा। उसके उपरांत भजन कीर्तन, श्री भक्तमाल पाठ और गलता धाम, रेवासा धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथ धाम के आचार्य-महंतों की ओर से प्रवचन कर संगत को कृतार्थ किया जाएगा। इसके साथ-साथ संत महात्माओं की ओर से श्री गुरु नाभा दास जी के जीवन वृतांत पर भी रोशनी डाली जाएगी। इस दौरान संगत के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर महंत सांवरिया दास, श्यामलाल, अमर, जोगिंदर पाल, मास्टर सुदर्शन, टेकराम, हेमराज, कंसो देवी, सृष्टा देवी, शीला सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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