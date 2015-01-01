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कोविड टेस्ट:जीएनडीयू कॉलेज नरोट में स्टाफ की सैंपलिंग

पठानकोट4 मिनट पहले
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गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज नरोट जैमल सिंह में प्रिंसिपल डॉ.अर्पणा की अध्यक्षता में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स ने कॉलेज दोबारा खुलने पर आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाया।

यह टेस्ट सिविल अस्पताल नरोट जैमल सिंह कार्यरत डॉक्टर होशियार सिंह और डॉक्टर शिवानी मनहास व उनकी टीम ने कॉलेज में किया। इस दौरान सृष्टा देवी, स्वास्थ्य अधिकारी नरोट जैमल सिंह और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा।

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