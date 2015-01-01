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दुर्घटना:पुल नंबर-5 के पास नेशनल हाईवे पर कैंटर से टक्कर में स्कूटी चालक घायल

सुजानपुर3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर शुरू की जांच

सुजानपुर के पुल नंबर 5 पर नेशनल हाईवे को पार कर रहे स्कूटी चालक की जम्मू की तरफ जा रहे कैंटर से टक्कर हो गई। इससे स्कूटी चालक घायल हो गया। उसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। एएसआई श्याम लाल ने बताया कि आबादी जम्मू कल्यारी निवासी मनीष कुमार पुल नंबर 5 के पास सड़क को पार कर रहा था।

इस दौरान जम्मू की तरफ जा रहे कैंटर से टक्कर हो गई। इससे मनीष गिरकर घायल हो गया। पुलिस ने कैंटर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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