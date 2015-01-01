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सम्मान:ट्रक में ले जा रहे गोधन को बचाने पर शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन रवि शर्मा का सम्मान

पठानकोट3 घंटे पहले
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शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय वाइस प्रधान संजय मल्होत्रा ने राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन रवि शर्मा को उनके द्वारा हिंदुत्व के नाम पर किए गए सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रवि शर्मा शिवसेना हिंद के कर्मठ नेता हैं। उनके द्वारा बीते दिनों जिस तरह से गोधन से भरे ट्रक को अपनी जान पर खेलकर रोका एवं नंदी एवं गोधन को बचाया। बाद में ट्रक एवं गोधन पुलिस स्टेशन सुजानपुर ले जाकर एफआईआर कराई, वह सराहनीय है। रवि शर्मा ने कहा कि यह उनका दायित्व है कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए कार्य करें एवं जहां हिंदू तत्वों की बात आए वहां सबसे आगे होकर ईमानदारी से कार्य किए जाएं। इस मौके पर अन्य शिवसैनिक मौजूद थे।

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