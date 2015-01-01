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क्षतिग्रस्त:शहीद ले. सलारिया की याद में बने गेट का गार्ड वाहन की चपेट से क्षतिग्रस्त

पठानकोट3 घंटे पहले
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अबरोल नगर के प्रवेश द्वार पर शौर्य चक्र विजेता शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया की याद में बने गेट के पिलर की सुरक्षा को लगाए लोहे के जंगले को बुधवार रात किसी अज्ञात वाहन चालक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सेना की ओर से लगाए बिजली के पोल व राजपूत सभा अबरोल नगर द्वारा बनाए बेंचों को भी तोड़ दिया।

पार्षद अनीता ठाकुर के पति व राजपूत सभा अबरोल नगर के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह ने बताया कि बुधवार रात वह कहीं से आ रहे थे तो शहीदी गेट का जंगला, बिजली का पोल व बेंच टूटे थे। बिजली की तारें भी नीचे गिरी थीं। उन्होंने तुरंत पीसीआर टीम को सूचित किया और मोहल्ले के लड़कों को वहां बुलाया। बिजली की तारों में करंट था। उन्होंने पुलिस व मोहल्ले के लड़कों की मदद से तारों को वहां से हटवाया।

शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया के पिता व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह व राजपूत सभा के महासचिव रविंदर ठाकुर ने कहा कि शहीदों की याद में बने इन यादगारी गेटों के साथ शहीद परिवार के अलावा अन्य लोगों की भावना भी जुड़ी होती हैं। डीएसपी राजिंदर मन्हास ने कहा कि मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई करेंगे।

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