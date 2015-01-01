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आवास दिवस:विधायक ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को प्रस्ताव पत्र दिए

पठानकोट10 मिनट पहले
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जिला प्रशासनिक परिसर में आवास दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह अतिरिक्त उपायुक्त पठानकोट ने की तथा भोआ विधायक जोगिंदर पाल मुख्य अतिथि थे और आशीष विज कांग्रेस नेता विशेष अतिथि थे। विधायक जोगिंदर पाल ने ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को प्रस्ताव पत्र वितरित किए।

जोगिंदर पाल ने कहा कि पंजाब सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कर रही है। इन विकास कार्यों और इन योजनाओं में शामिल अन्य लोगों को पूरा लाभ पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। कैप्टन सरकार पूरे पंजाब में लोगों को बिना किसी जाति या किसी तरह के भेदभाव के योजनाओं का लाभ दे रही थी। कांग्रेस नेता आशीष विज और परमपाल सिंह जिला विकास और पंचायत अधिकारी पठानकोट ने भी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला।

सुरेन्द्र सिंह अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने पठानकोट जिले में 335 लाभार्थियों के लिए घर बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 324 मकान बन चुके हैं और अन्य लाभार्थियों के घर भी बन चुके हैं। जिला पठानकोट में 2376 नए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवास प्लस ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। इस मौके पर सीता देवी अध्यक्ष जिला परिषद, राज कुमार अध्यक्ष पंचायत समिति नरोट जैमल सिंह, मीनाक्षी सरमा समन्वयक पठानकोट मौजूद थे।

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