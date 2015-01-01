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पुलिस रिमांड:नशीली दवा मामले में फरार तीसरा आरोपी भी काबू

पठानकोट3 घंटे पहले
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थाना डिवीजन 1 की पुलिस ने नशीली दवाओं के मामले में फरार एक और आरोपी को पकड़ा है। थाना प्रभारी मंदीप सल्गोत्रा ने बताया कि 18 सितंबर को एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया था। आरोपियों से 2163 नशीली शीशियां, 19510 कैप्सूल और 22600 नशीली गोलियां पकड़ी थीं। दो आरोपी रबदीप सिंह शेरू और राकेश शर्मा को पकड़ लिया गया था। अब मामले में फरार हिमाचल प्रदेश के नूरपुर तहसील के गांव खोजियां के रहने वाले विक्रांत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया गया है।

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