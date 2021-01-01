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हादसा होने से बचा:हेलीकाॅप्टर से टकराने से टूटी थी तारें, सात दिन बाद भी जोड़ी नहीं

माधाेपुर2 घंटे पहले
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  • माधाेपुर राेड पर तार लटकने से लाेग हुए परेशान

माधोपुर-शाहपुरकंडी मार्ग पर बिजली की तारें लटकने से लोग काफी परेशान हैं। बिजली की तारें लटकने से हादसे का डर रहता है। रवी कुमार, मनोज कुमार, बल्लू ठाकुर, डा. राकेश कुमार, विनोद राय, चग्गर सिंह ने बताया कि बीते दिनों एक एडवांस लाइट हेलीकाॅप्टर में तकनीकि खराबी आने से पायलट ने सुरक्षित स्थान पर उतारने के लिए लखनपुर वसोली मोड पर सेना छावनी में उतारने का प्रयास किया था। इसी दाैरान

हेलीकाॅप्टर जम्मू कश्मीर काे जा रही हाईवोल्टेज की तारों से टकरा गया।जिस कारण रावी दरिया व माधोपुर से शाहपुरकंडी रोड पर लगी बिजली की तारें टूट गईं। एक सप्ताह बाद भी लाइन ठीक नहीं की गईं। लोगों ने पावरकाॅम व प्रशासन से मांग की है कि बिजली की लटकती तारों को जल्द ठीक किया जाए। नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है।

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