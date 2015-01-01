पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

झांसा:शादी का झांसा दे युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में युवक काबू

पठानकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पीड़िता का आरोप-इंटरनेट पर अश्लील फोटो-वीडियो डालने की देता था धमकी

शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर 2 में दर्ज मामले में पुलिस ने युवक को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक अमित निवासी भरोली कलां का रहने वाला है। थाना डिवीजन नं.2 एरिया की रहने वाली युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अमित कुमार उसे शादी का झांसा देकर घूमाता रहा और कई बार होटल में लेजाकर शारीरिक संबंध बनाए।

युवती का आरोप है कि अमित ने उसके अश्लील फोटो तथा वीडियो नेट पर डालने की धमकियां देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत की डीएसपी (हेडक्वार्टर) की जांच के बाद थाना डिवीजन .2 में अमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 417 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहे थाना डिवीजन नं.2 के एएसआई रामलाल ने बताया कि पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है। उसे अदालत में पेश किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें