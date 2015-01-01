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विरोध:केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को बस स्टैंड पर धरना देंगी ट्रेड यूनियनें

पठानकोट4 घंटे पहले
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  • कहा-मजदूरों को यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार से भी वंचित कर रही सरकार

केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए ट्रेड यूनियनों सीटू और सीटीयू पंजाब के नेताओं की बैठक मास्टर प्रेम सागर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी 26 नवंबर को हड़ताल पर जाने के बाद सुबह 11 बजे काफिले में पठानकोट बस स्टैंड पहुंचेंगे और वहां पर धरना दिया जाएगा।

शिव कुमार, विनोद कुमार और सत्य देव सैनी ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से मजदूर वर्ग पर कई तरह के जानलेवा हमले हुए हैं। मोदी सरकार में लंबे संघर्ष के बाद मिले श्रम कानूनों से छुटकारा पाने के लिए लेबर बोर्ड में तब्दील कर दिया है। मजदूरों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों लुटने के लिए छोड़ दिया है। मजदूरों को यूनियन बनाने और हड़ताल करने के अधिकार से वंचित किया गया है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। कॉर्पोरेट घरानों को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण से समृद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को फ्रीज कर दिया है।

नेताओं ने इन सभी श्रम-विरोधी फैसलों के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन का आह्वान किया और 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए परिवारों से हाथ मिलाने की अपील की। इस मौके पर केवल कालिया, इकबाल सिंह, बिक्रमजीत सिंह, हरबंस लाल, रमेश कुमार पप्पू, बलबीर सिंह, बाल कृष्ण ने अपने विचार साझा किए।

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