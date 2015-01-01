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बैठक:व्यापारी बोले-सरकार ने उद्योग और व्यापार को पटरी पर लाने के लिए जल्द उचित कदम न उठाए तो सड़कों पर उतर करेंगे संघर्ष

पठानकोट2 दिन पहले
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  • जुलाई 2017 से पहले की वैट रिटर्न को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत निपटाने का विकल्प देने की मांग

पंजाब व्यापार मंडल की अमृतसर में प्रधान प्यारे लाल सेठ की देखरेख में हुई बैठक में प्रदेश के समूह व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उद्योग व व्यापार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने उचित कदम न उठाए तो वे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। व्यापार मंडल पठानकोट के प्रधान नरेश अरोड़ा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एलआर सोढी, चेयरमैन वेद प्रकाश तथा सीनियर प्रवक्ता दविन्द्र सिंह मिंटू ने कहा कि बैठक में पंजाब

के समूह व्यापारियों ने भाग लिया था, जिसमें पठानकोट से भी चार सदस्यों के शिष्टमंडल में हिस्सा लिया। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा के संबंध में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में व्यापार दशक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है, जिससे व्यापारियों को गहरी क्षति हुई है। इस पर भी सरकार द्वारा संज्ञान न लिए जाने पर व्यापारी आहत है। प्रधान नरेश अरोड़ा ने कहा कि पंजाब

प्रदेश व्यापार द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में समस्त पंजाब से भारी संख्या में व्यापारी जुड़ रहे हैं जो कि प्रशंसनीय बात है। बैठक में मांग की गई कि जुलाई 2017 से पहले की वैट रिटर्न को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत निपटाने का व्यापारियों को विकल्प दिया जाए। पावरकाम द्वारा पीक लोड चार्जेस एवं लॉकडाउन चार्जेस एवं लॉकडाउन के दौरान लगाए गए फिक्स्ड चार्जेज तुरंत हटाए जाएं। प्रोफेशनल टैक्स को

समाप्त किया जाए। देश में सप्लाई चेन को पटरी पर लाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। पेट्रोल-डीजल के दामों को कम कर इसे जीएसटी में विलय किया जाए आदि। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ, महामंत्री समीर जैन, सुनील मेहरा ने व्यापार मंडल पठानकोट के प्रधान नरेश अरोड़ा व टीम की व्यापारी हित उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की।

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