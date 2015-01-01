पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:मामून में पहली से 5वीं तक के शिक्षकों को अपडेट करने के लिए लगाया प्रशिक्षण शिविर

पठानकोट4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
शिक्षकों को अपडेट करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में गणमान्य को सम्मानित करते आयोजक।
  • शिवर में सर्वहितकारी स्कूलों के 28 अध्यापकों ने लिया प्रशिक्षण

पठानकोट | घोह संकुल वर्ग के अधीन आने वाले प्रथम कक्षा से पांचवीं तक के शिक्षकों को अपडेट करने के लिए सर्वहितकारी विद्या मंदिर मामून में चार दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। इसमें पांच सर्वहितकारी स्कूलों के 28 अध्यापकों ने हिस्सा लिया। चार दिवसीय प्रशिक्षण में रिसोर्सपर्सन रिटायर्ड लेक्चरर सतीश सैनी, संतोष महाजन रिटायर्ड प्रिंसिपल, जतिन शर्मा व सुभाष भट्ट ने शिक्षकों को नन्हे बच्चों ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के टिप्स दिए।

प्राथमिक आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में वर्ग का संचालन प्रेम कुमार खिमटा प्रशिक्षण प्रमुख पंजाब प्रांत तथा प्रधानाचार्य सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला ने किया। डॉ. सुखजिंदर ऋषि ने शिक्षा की समाज के विकास और परिवर्तन में आचार्य की भूमिका पर विचार रखे। उनके साथ निरुपमा शर्मा, बचन सिंह(सरहदी शिक्षा प्रमुख), विकास सिंह (सह विभाग सचिव), कंचन सिंह (संकुल प्रमुख), सुरक्षा सैनी, राज कौल, पंकज चावला सभी प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें