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पानी की समस्या:ढाई हजार आबादी परेशान, लोग बोले- शनिदेव मंदिर से ला रहे पानी

पठानकोट7 घंटे पहले
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  • रामशरणम् काॅलोनी में 2 दिन से ट्यूबवेल की मोटर खराब, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

वार्ड-12 की रामशरणम् काॅलोनी में 2 दिन से टयूबवेल की मोटर खराब है। इसके चलते इलाके में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। रामशरणम् काॅलोनी, जगत नगर की अढ़ाई हजार आबादी परेशान है। लोगों ने कहा कि 2 दिन हो गए हैं ट्यूबवेल की मोटर को खराब हुए। उसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। मोटर ठीक न होने से इलाके में न तो ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई हो रही है और न ही निगम की अाेर से उनके यहां पानी का कोई टैंकर भेजा गया है। मजबूरी में लोगों को शनिदेव मंदिर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी की किल्लत है।

मोटर खराब हो जाने के बाद इलाके में पानी की क्या व्यवस्था है कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने निगम से मांग की है कि खराब ट्यूबवेल की मोटर को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। इधर निगम के जेई ब्रह्म ने कहा कि मोटर को ठीक कराया जा रहा है। इलाके में पानी की किल्लत न हो इसके लिए दूसरे एरिया से सप्लाई दी जा रही है।

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