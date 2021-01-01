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हादसा:मलिकपुर गोल चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोग जख्मी

सरना7 घंटे पहले
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पठानकोट-अमृतसर-जम्मू हाईवे मलिकपुर गोल चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोग जख्मी हो गए। घायल भास्कर सैनी और बाइक चला रहा शीतल कुमार निवासी मराड़ा को जख्मी होने पर मलिकपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। जहां घायल शीतल कुमार की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। शिकायतकर्ता बहरामपुर मराड़ा निवासी भास्कर सैनी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने गांव के लड़के शीतल कुमार निवासी मराड़ा के साथ बाइक पर अपने निजी काम के लिए पठानकोट आए थे।

वह अपना कामकाज करके बाइक पर वापस घर को जा रहे थे। मोटरसाइकिल को शीतल कुमार चला रहा था। वह जब मलिकपुर गोल चौक के पास पहुंचे तो जम्मू साइड से एक ट्रक के ड्राइवर ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ लाकर बिना हार्न दिए उनकी बाइक के बीच टक्कर मार दी। हादसे में वह बाइक समेत नीचे गिर गए और उन्हें काफी चोटें लगी। हादसे में शीतल कुमार का सिर ट्रक में लगने से काफी चोटें लगी है।

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