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केस:दातरी से हमला कर महिला की दो उंगली काटीं, आरोपी पर केस

पठानकोट2 घंटे पहले
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मलिकपुर में एक व्यक्ति ने महिला पर दातरी से हमला कर उसकी दो उंगल काट डाली। घायल महिला को इलाज के लिए अमृतसर में भर्ती कराया गया है। घायल परमजीत कौर निवासी मोहल्ला बगार मलिकपुर की रहने वाली है। सुजानपुर पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर हमला करने के आरोप में व्यक्ति हरिंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मलिकपुर में पड़ते मोहल्ला बगार निवासी परमजीत कौर

ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जिला गुरदासपुर के गांव गोता का रहने वाला व्यक्ति जो मलिकपुर में रहता है। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद उक्त व्यक्ति 10-12 वर्षों से उसके साथ ही रहता है। उक्त व्यक्ति ने सवेरे उस पर दातरी के साथ हमला कर दिया। जिससे उसके हाथ की दो उंगली कट गई। सुजानपुर थाने में हरिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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