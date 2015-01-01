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रैली:पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने के लिए यूआरएमयू ने की गेट रैली

पठानकोट3 घंटे पहले
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यूआरएमयू ने कामरेड लखवीर सिंह के नेतृत्व में मांगों को लेकर गेट रैली की। इसमें ब्रांच सचिव मंगतराम सैनी व प्रधान हरजिंदर सिंह उपस्थित हुए। मंगत राम सैनी ने कहा कि रेलवे की ओर से कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारियों में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने रेलवे से गैंगमैन व ट्रैकमैन की ड्यूटी आठ घंटे करने, रेलवे का निजीकरण करने का फैसला वापस लेने, लार्जर स्कीम के तहत भर्ती हुए ट्रैकमैन जिनके मेडिकल हो चुके हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र जल्द देने, ट्रैकमैन व गैंगमैन को सेफ्टी एलाउंस देने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, कर्मचारियों को डीए देने, एलडीसीई को ओपन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर श्री नारायण, स्वीडन सरकार, पंकज कुमार, तरसेम लाल, विनोद कुमार, महिन्द्र सिंह, रजत मौजूद थे।

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