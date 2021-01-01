पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गुहार:पीड़ितों ने लगाई एसएसपी व डीजीपी से इंसाफ की गुहार

नरोट जैमल सिंह7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शिकायत में रमेश कुमार, कुलवंत कुमार, नरेश कुमार ने बताया कि गत 17 जनवरी रविवार को नगर पंचायत नरोट जैमल सिंह की ओर से कस्बा नरोट के बाहर दीनानगर मार्ग पर निकासी नाला बनाया जा रहा था जैसे ही ठेकेदार का मुंशी खुदाई करने के लिए जेसीबी मशीन से एशियन जिम के बाहर पड़े फर्श को तोड़ने लगा तो जिम मालिक रमेश कुमार और उसके भाई कुलवंत कुमार ने इसका विरोध किया कि जमीन उनकी निजी मालकी है न कि सरकारी जगह इसी को लेकर नगर पंचायत नरोट जैमल सिंह की प्रधान दीक्षा ठाकुर का पति नंबरदार दीपक सिंह अपने साथ वार्ड 2 के पार्षद अमनदीप वर्मा और वार्ड 1 की पार्षद पल्लवी महाजन के पति अमित महाजन उर्फ बबा को लेकर निकासी नाले को उसी स्थान पर निकालने का दबाव बनाने लगे और भोआ के विधायक जोगिंदर पाल को बुला लिया।

विधायक ने आते ही रमेश कुमार कुलवंत कुमार और स्थानीय पत्रकार नरेश कुमार से गाली गलौज करते हुए नरोट जैमल सिंह के थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह को फोन कर बुलाकर जबरन लोगों को उठाकर थाने में बंद कर उन पर पर्चा दर्ज करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बिना मामले की जांच पड़ताल किए तीनों लोगों से मारपीट करते हुए उन पर एमएलए जोगिंदर पाल के दबाव मे उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर दिए। सेशन कोर्ट के जज कंवल जीत सिंह बाजवा ने जमानत में थाना प्रभारी को सौंपी गई सीडी की जांच कर रिपोर्ट 17 फरवरी को उन्हें तलब करने के आदेश जारी करएफआईआर राजनीति से प्रेरित होने का हवाला दिया कि 353 का आरोप सीडी के हिसाब से बनता नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser