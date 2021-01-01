पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पोस्टमार्टम:सुजानपुर में जिम में ट्रेनिंग देने वाले युवक की मौत

पठानकोट7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • परिवार के मुताबिक, पेट दर्द होने पर खाई दवा के चलते हुआ रिएक्शन

जिम में ट्रेनिंग देने वाले युवक की मौत हो गई। मृतक अब्बी सुजानपुर का रहने वाला था। सुजानपुर निवासी सुनील ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह पावर कालोनी नंबर-2 देहाती सुजानपुर में करियाना और मनियारी की दुकान करता है। दुकान पर वह और उसके पिता काम करते हैं। बड़ा बेटा अब्बी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आज कल घर में रह रहा था। अब्बी जिम में ट्रेनिंग देने जाता था।

बीते दिन वह और पिता दुकान पर चले गए। दोपहर को उसने बेटे अब्बी को फोन करके दुकान पर बुलाया। जब अब्बी दुकान पर आ गया ताे वह चला गया। शाम को साथ वाली दुकान वाले का फोन आया कि अब्बी को कुछ हो गया है।वह तुरंत दुकान पर पहुंचा। देखा कि दुकान के पीछे कमरे में अब्बी लेटा था। उसके पिता ने बताया कि जब अब्बी दुकान पर बैठा था ताे उसने कहा कि उसके पेट में दर्द है।

उसके बाद अब्बी दुकान के पीछे बने कमरे में आराम करने चला गया। काफी देर बाद पीछे जाकर देखा तो अब्बी की तख्तपोश पर लेटे हुए मौत हो चुकी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक अब्बी की मौत पेट में दर्द होने के कारण कोई पुरानी दवा खाने से रिएक्शन होने से हुई है। सुजानपुर पुलिस ने परिवार वालों के बयान पर कार्रवाई कर सिविल अस्पताल से लाश का पोस्टमार्टम कराया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser