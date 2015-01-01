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अवैध शराब:27 हजार मिलीलीटर शराब बरामद, 2 पर केस दर्ज

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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सीआईए स्टाफ पुलिस ने सुन्नड़ा के पास दाे युवकाें काे काबू कर उससे 27 हजार मिलीलीटर शराब बरामद की है। आराेपियाें के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव सुन्नड़ा पीर पुराना चाैक के पास दाे युवका सुनील कुमार उर्फ बन्नी पुत्र साेहन लाल और संजीव कुमार उर्फ साेढी निवासी दरवेश पिंड थाना सतनामपुरा से 27 हजार मिलीलीटर अवैध शराब बरामद हुई।

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