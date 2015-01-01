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कोविड-19:फगवाड़ा में 4 नए केस मिले, 312 के लिए सैंपल

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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फगवाड़ा में कोविड-19 से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 नए केस मिले हैं। वीरवार को 312 लोगों के सैंपल लिए हैं। एसएमओ डॉक्टर कमल किशोर ने बताया कि 28 वर्षीय पुरुष निवासी न्यू सतनामपुरा, 27 वर्षीय पुरुष निवासी दाना मंडी, 55 वर्षीय महिला निवासी गांव पंडवां, 37 वर्षीय महिला निवासी बंगा रोड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आज आने की संभावना है।

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