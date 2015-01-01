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ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अवार्ड्स:667 शिक्षकों, स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ के पुरस्कार दिए

फगवाड़ा3 घंटे पहले
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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) ने शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अवार्ड्स के तीसरे संस्करण और स्टडी ग्रांट वितरण के प्रथम वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इसमें राज्यपाल (पंजाब) वीपी सिंह बदनोर ने संबोधित किया और देश भर से चुने गए 667 पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, स्कूलों और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया।

अद्वितीय और नवीनतम विचार के आधार पर, इस आयोजन में पूरे देश के 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता-पिता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी देखी गई। राज्यपाल बदनौर ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक बच्चों को अच्छा नागरिक बनने में मदद करके एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण का काम करता है। यह एक ऐसा पेशा है, जिसने यह साबित कर दिखाया है कि यह अन्य सभी व्यवसायों को भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि “कोविड-19 महामारी के वर्तमान समय में शिक्षकों को शिक्षण के नए तरीके से परिचित होने और विद्यार्थियों की प्रेरणा और आकांक्षाओं को उच्च रखने के लिए भी बहुत सारे अतिरिक्त प्रयास करने पड़े हैं।

समारोह में भाग लेने के लिए अवॉर्ड प्राप्त करने वाले देश भर से एलपीयू कैंपस पहुंचे थे, जहां यह आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया।

देश भर से चुने गए 107 स्कूलों के 412 प्रिंसिपलों, शिक्षकों और 255 मेधावी विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए। एलपीयू के चांसलर अशोक मित्तल ने पुरस्कारों के आयोजन के लिए मिले जबर्दस्त रिस्पांस पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर एलपीयू की प्रो. चांसलर रश्मि मित्तल, कार्यकारी डीन डॉ. लोवी राज गुप्ता, डॉ. संजय मोदी, सीनियर डीन डॉ. मोनिका गुलाटी, हेड एडमिशंस डॉ. राजीव सोबती और पुरस्कारों के लिए नियुक्त जूरी सदस्य विक्रम पुरी भी उपस्थित थे।

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