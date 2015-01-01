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निकाय चुनाव:नई वार्डबंदी के खिलाफ भाजपा का निगम कार्यालय के समक्ष धरना आज

फगवाड़ाएक घंटा पहले
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  • निगम कमिश्नर पर विधायक के दबाव में काम करने का आरोप

नगर निगम की ओर से निकट भविष्य में संभावित निकाय चुनाव से पहले बिना नक्शा तैयार हुए नई वार्डबंदी के संबंध में सात दिन के भीतर एतराज मांगे जाने का भाजपा मंडल ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कार्पोरेशन के अधिकारी विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के दबाव में काम करते हुए नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

मंडल भाजपा प्रधान परमजीत सिंह पम्मा चाचोकी ने कार्पोरेशन कार्यालय में आक्रोश जताते हुए कहा कि 11 नवंबर को निगम कमिश्नर ने सुनियोजित साजिश के तहत पब्लिक नोटिस प्रकाशित करवाकर सात दिन के अंदर एतराज मांगे हैं जबकि कार्पोरेशन कार्यालय में नई वार्डबंदी का कोई नक्शा नहीं लगाया गया। जब तक नक्शा का पता नहीं होगा, तब तक एतराज किस तरह जताया जा सकता है। पम्मा चाचोकी ने कहा कि जो पब्लिक नोटिस निगम कमिश्नर की ओर से प्रकाशित करवाया गया है, उसमें 9 नवंबर को नई वार्डबंदी का नक्शा जारी करने की बात कही गई है जबकि फगवाड़ा वासियों को चार दिन बाद भी नक्शा नहीं दिखाया जा रहा।

13 नवंबर को सुबह 10 बजे निगम कार्यालय में धरना लगा कर कांग्रेस सरकार की इस धक्केशाही का विरोध किया जाएगा। मौके पर पूर्व मेयर अरुण खोसला, पूर्व पार्षद महिन्द्र पाल थापर, चन्द्रेश कौल, चन्दा मिश्रा, प्रदीप आहूजा, संजय ग्रोवर, प्रमोद मिश्रा, बीरा राम बलजोत, अशोक दुग्गल, लक्की सरवटा, डा. पवन बसंत नगर, रीना खोसला, भारती शर्मा, नरेश कोटरानी, चरणजीत गोबिंदपुरा, चरणजीत उपस्थित थे।

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