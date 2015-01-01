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प्रताड़ना:दहेज प्रताड़ना के आराेप में पति पर केस दर्ज

फगवाड़ा3 घंटे पहले
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सतनामपुरा पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। आराेपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सरिता पत्नी संदीप कुमार निवासी जगतपुर जट्टां सतनामपुरा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी संदीप पुत्र अमरजीर सिंह निवासी बहराम से 2019 काे हुई थी। उसका पति संदीप कुमार और ससुर अमरजीत सिंह कई महीनाें से उसे पैसाें के लिए परेशान कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2019 काे उसके ससुरालियाें ने उसका गर्भपात भी करवाया। पति संदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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