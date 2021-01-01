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यूथ अकाली दल:कांग्रेस बौखलाहट में कर रही हमले : रणजीत खुराना

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर यूथ अकाली दल फगवाड़ा के तीनों शहरी सर्कलों की मीटिंग सन्नी वालिया अध्यक्ष पूर्वी, अमरदीप सिंह बसरा अध्यक्ष पश्चिमी, तरनजीत सिंह चाना अध्यक्ष सतनामपुरा की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह खुराना विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते कहा कि कैप्टन सरकार में कानून व्यवस्था का जलूस निकल चुका है। 4 साल में कांग्रेस सरकार पंजाब में विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं िकया, जिसको चुनाव में मुद्दा बनाया जा सके।

इसलिए पुलिस की मिलीभगत से धक्केशाही कर चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि गुंडागर्दी को लगाम कसी जाए। सन्नी वालिया, अमर बसरा और तरनजीत चाना ने कहा कि फगवाड़ा के 50 वार्डों में जल्द ही अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इस मौके पर प्रितपाल सिंह मंगा, सिमरन बसरा, अमृत चाना, आशु छाबड़ा, पंकज कौशल ने भी संबोधित किया।

मंच संचालन रणजीत सिंह फतेह ने किया। बैठक में गुलजार सिंह बसरा, हरजोत सिंह पाहवा, रोहित पाल, गुरबख्श सिंह नेसर, रोबिन वालिया, टिंकू वालिया, भूपिंदर दारा, दिनेश धीमान,करणदी सिंह खुराना, जिम्मी भुल्लाराई, रिंकू सहोता, गगनदीप सिंह बतरा, बबल वालिया, सिमरन वालिया, प्रगट सिंह, अजीत पाल सिंह, जगदीप सिंह लाली, राज कमल सिंह, विक्की, इंद्रप्रीत सिंह, प्रभजोत सिंह, विशाल वर्मा, मनदीप सिंह सोहल, गुरकीरत सिंह बतरा, राजीव रखेजा, तलविंदर सिंह, नवनीत लाल मौजूद थे।

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