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ज्ञापन:फगवाड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक से मिला शिष्टमंडल, ज्ञापन

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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सिटीजन राइट्स फोरम फगवाड़ा का शिष्टमंडल फोरम के प्रधान डॉ. जेएस विर्क की अध्यक्षता में हलका विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल से मिला। इस दौरान जहां फगवाड़ा को जिला बनाने की मांग को प्रमुखता से विधायक धालीवाल के समक्ष रखा। वहीं, शहर के विकास एवं समस्याओं संबंधी ज्ञापन भी दिया। फोरम महासचिव रमन नेहरा ने बताया कि फगवाड़ा नेशनल हाइवे नंबर वन पर स्थित एक औद्योगिक नगर है। विडंबना

यह है कि लाखों की आबादी वाले इस शहर और करीब 90 ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपने जरूरी काम करवाने के लिए जिला जालंधर को पार करके करीब 45 किमी दूर कपूरथला जाना पड़ता है। फगवाड़ा वासियों ने 1980 में इस मांग को उठाया था लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। सिटीजन राइट्स फोरम ने विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से रखा

है। शहरवासियों की मांग पर ऑडिटोरियम, मल्टी स्टोरी पार्किंग आदि का निर्माण भले ही हो गया है लेकिन इन इमारतों का आम जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। कार्पोरेशन को निर्देश दिए जाए कि करोड़ों रुपए से निर्मित इन इमारतों का सही अर्थों में प्रयोग संभव बनाया जाए। उन्होंने बताया कि कार्पोरेशन की इमारत खस्ता हाल है। कोर्ट कांपलैक्स की नई ईमारत बनाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है। इसके अलावा

शहर की खस्ताहाल सड़कों, वाटर सप्लाई, सीवरेज प्रणाली की हालत सुधारने, आवारा पशुओं तथा गली-मोहल्लों में घूमने वाले कुत्तों से जनता की सुरक्षा जैसी कई मांगें विधायक धालीवाल के समक्ष रखी गई। उन्होंने मांगें जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉ. नरिन्द्र सिंह, सुशील मैनी व टीडी चावला भी शामिल थे।

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