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मांग:केंद्र सरकार से की मांग-जल्द से जल्द रेल यातायात चलाया जाए

फगवाड़ा3 घंटे पहले
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नाेर्दन इंडिया चैंबर आफ कार्मस के प्रधान सुरजीत सिंह सेठी और सदस्य जगजीत सेठी ने बताया कि यदि रेल बंद रही ताे एक्सपोर्ट का काम करना धीरे-धीरे में पंजाब से बंद हाे जाएगा।

करीब 10 हजार कंटेनर लुधियाना में शिपिंग के लिए खड़े हैं। रेल का काम बंद हाेने से व्यापारियाें काे नुकसान हाे रहा है। उन्हाेंने करीब 10 कराेड़ रुपए के कंटेनर उनकी कंपनी के खड़े हैं, जाे अमेरिका, यूके, आस्ट्रेलिया और यूराेप के लिए जाने थे। दाे महीने से कंटेनर लुधियाना ही खड़े हैं।

अब दाे महीनाें से सारा मटीरियल लुधियाना में डंप है। यदि समय पर बंदरगाह तक नहीं जाएगा ताे ज्यादा नुकसान हाेगा। उन्हाेंने पंजाब और केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द ही रेल यातायात काे चलाया जाए।

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