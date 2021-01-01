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पाठ:पंज मंदिरी में श्रद्धालुओं ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार किया

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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पंज मंदिरी में श्रद्धालुओं ने साप्ताहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ 11 बार किया। इसके बाद संकीर्तन किया गया, जिसमें सुरजीत प्रभाकर, रजनीश शर्मा, अमित शालू, नरेश वर्मा, डॉ. जगमोहन ने ठाकुर जी की महिमा का गुणगान किया। संकीर्तन के बाद प्रवीण पब्बी ने लंगर और चाय का प्रबंध किया। संकीर्तन में अशोक प्रभाकर, सतपाल, सुरेंदर भल्ला, शुभ शर्मा, उमेश शर्मा, रमेश शर्मा, कमल कपूर, राकेश कुमार उस्ताद, ऋषभ चंदन, राजा त्रेहन, हरि चरण दास शर्मा, अमरदीप बग्गा, श्याम लाल बत्रा, संबित संघा, राकेश सेठी, सुरेश शर्मा, आशु शर्मा, सोनू फुल, हजारी लाल, बीडी शर्मा, सुभाष शर्मा मौजूद थे।

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