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छट्ठी मैया:धालीवाल ने व्रत स्थलों पर किया दौरा, कहा-छठी माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करे

फगवाड़ा13 घंटे पहले
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शहर में आज छट्ठी मैया के व्रत के आयोजन को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में गहमागहमी है। यूपी-बिहार से आने वाले प्रवासी भाई बहनों में तीन दिवसीय व्रत को लेकर उत्साह है। विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल जो काफी दिन में मुख्य आयोजन स्थल अर्बन एस्टेट नहर पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों और सभी अवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरता से लगे हुए थे।

उन्होंने अलग स्थानों का दौरा कर छट्ठ व्रतियों को बधाई दी। उनके साथ विनोद वरमानी, नरेश भाद्वाज चेयरमैन मार्केट कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव बुग्गा, पूर्व अध्यक्ष गुरजीत पाल वालिया, पूर्व पार्षद तृप्ता शर्मा, बंटी वालिया, हुसन लाल, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ खुल्लर, अविनाश गुप्ता, दिग्विजय शर्मा, सुशील मैनी, रविंदर चावला, गुरमीत बेदी, गुरशिंदर सिंह मौजूद थे। धालीवाल ने आज अर्बन एस्टेट, पीपारंगी, खैड़ा कॉलोनी, गोविंदपुरा, शिवपुरी में व्रत पंडालों पर पहुंचे। प्रबंधकों ने धालीवाल का स्वागत किया। धालीवाल ने कहा कि बिना अन्न-जल ग्रहण किए करीब तीन दिन तक चलने वाला यह व्रत एक तपस्या औक गहन श्रद्दा का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपने प्रवासी भाइयों के लिए पिछले सप्ताह से सभी प्रबंध पूर्ण किए। नहर की साफ-सफाई और साफ पानी नहर में छोड़ा गया है। उन्होंने व्रतियों से अधिक भीड़भाड़ न करने और कोरोना संबंधी सरकारी निर्देशों की पूरी तरह से पालन करने की अपील की। इस मौके शरणजीत सिंह, सुखदेव सिंह लल, एसएस बिंदर, राम चंद्र, गुड्डू, प्रमोद जोशी, मोंटी, पुनीत कपूर, राजीव कपूर, डॉ. इकबाल सिंह सोही, सन्नी, हैप्पी बसरा, अश्विनी थापर (जेसीटी), सुनील पांडे, आदि मौजूद थे।

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