पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बंद:मरम्मत के चलते आज बंद रहेगी बिजली सप्लाई

फगवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सब-स्टेशन बंगा राेड के 11 केवी फीडराें की मरम्मत के चलते 8 नवंबर काे सुबह 9 बजे से दाेपहर 1 बजे तक न्यू मॉडल टााउन, रतनपुरा, गुरु हरगाेबिंद नगर, न्यू पटेल नगर, स्टार्च मिल, बांसा बाजार, सुभाष नगर, वाल्मीकि माेहल्ला, फ्रेंड्स कॉलाेनी, तारु का बाड़ा, खाेथड़ा में बिजली सप्लाई बंद रहेगी जबकि दाेपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पटेल नगर, सराय राेड, जीटी राेड, ढिल्लाें नगर, सतनामपुरा, हदियाबाद, ग्रेटर कैलाश में बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें