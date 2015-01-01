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धरना:किसान बाेले-जब तक बकाया राशि नहीं देंगे, तब तक शुगर मिल चालू नहीं हाेने देंगे

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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  • बकाया जारी करने के लिए 6 दिन से मिल के बाहर धरने पर बैठे हैं किसान

किसानाें की ओर से गन्ने की अदायगी न किए जाने को लेकर पिछले 6 दिन से फगवाड़ा की गन्ना मिल के बाहर धरना दिया जा रहा है, हालांकि अभी गन्ना मिल चालू नहीं हुई है।

वहीं, किसानाें ने चेतावनी दी है कि जब तक पिछला बकाया क्लीयर नहीं हाे जाता, तब तक मिल काे शुरू नहीं हाेने देंगे। किसान मनजीत सिंह राय, सतनाम सिंह साहनी, कुलवंत संधू ने कहा कि शुगर मिल पर 73 करोड़ का बकाया है। किसानों ने कहा कि फसल की अदायगी को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से किसानों और मिल प्रबंधकों से बैठक की गई थी। वह मिल के मेन गेट के सामने अनिश्चितकालीन समय के लिए धरने दे रहे है। जब तक किसानों को उनकी पुरानी अदायगी नहीं होगी, वह अपना धरना खत्म नहीं करेंगे।

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