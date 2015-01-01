पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शहीदी दिवस:श्री गुरु तेग बहादर के शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन करवाया

फगवाड़ा44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसायटी गुरुद्वारा छठी पातशाही चौड़ा खुह फगवाड़ा ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को समर्पित गुरुद्वारा छठी पातशाही चौड़ा खुह से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया। नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। नगर कीर्तन शहर के मुख्य बाजार मेहली गेट खलवाड़ा गेट, डडल मोहल्ला निम्मां वाला चौक, रामगढ़िया रोड, गाेशाला रोड,

बंगा रोड, लोहा मंडी रोड, गांधी चौक, बांसा वाला बाजार से होते हुए पुन गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर नगर कीर्तन संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में पुष्प वर्षा कर सभी रास्ते नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। इस मौके पर फगवाड़ा सिटी के पंजाब पुलिस के जवानों ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को सलामी दी। इस अवसर पर मनजीत सिंह खालसा, गुरमीत सिंह, एकम सिंह, तेजेंद्र सिंह बावा, हरजीत सिंह जीता, सरबजीत सिंह स्वीटी, सुरेंद्र सिंह छाबड़ा, गुरजिंदर सिंह, गुरजीत सिंह वालिया, बलविंदर सिंह पिंदी, दलजीत सिंह, दीपू सिंह रावलपिंडी, डिंपल सिंह भाटिया माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें