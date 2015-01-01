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उद्घाटन:वार्ड नंबर 41, 47 में 27.5 लाख रुपए से सड़कों के काम का किया उद्घाटन

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि शहर में चारों ओर तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैैं। जिन्हें शुरू किया जा रहा, वो काम भी तेजी से पूरे करने के निर्देश विभाग और ठेकेदार को दिए हैं। वे वीरवार को वार्ड नंबर 41 (पुराने) में गोबिंदपुरा से खेड़ा तक 22 लाख 50 हजार रुपए से बनने वाली मेन सड़क और वार्ड नंबर 47 (पुराने) चड्‌ढा श्मशानघाट वाली सड़क पर 5 लाख रुपए लागत आएगी का उदघाटन कर रहे थे। धालीवाल ने कहा कि फगवाड़ा में करोड़ो रुपए से विकास कार्य शुरू हैं, इसके पूरे होने पर पूरे हलके का कायाकल्प हो जाएगा। इस मौके पर पीपीसीसी के पूर्व सचिव मनीष भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष संजीव

बुग्गा, पूर्व अध्यक्ष गुरजीत पाल वालिया, रामा चढ्ढा, डेरा बाबा गोबिंद दास के प्रमुख बाबा राम पाल जी महाराज, पूर्व पार्षद रवि संधू, सत्य देवी, गुरदीप दीपा, जिला परिषद सदस्य निशा रानी खेड़ा, सोढी पटवारी, विजय बसंत नगर, मनजिंदर कौर भगतपुरा, बलवंत कोटरानी, अश्विनी शर्मा, वरुण जैन, सैफी चढ्ढा, ज्वाय उप्पल, गुरदयाल सैनी, शाम लाल चढ्ढा, राकेश दुगगल, जयदेव दुग्गल, गुरप्रीत घग्ग, सौरभ जोशी मौजूद थे।

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