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प्रशिक्षण कार्यक्रम:एलपीयू के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ने ‘पेडा’ समर्थित ऊर्जा संरक्षण वर्कशॉप में लिया भाग

फगवाड़ा13 घंटे पहले
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पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पेडा) के सहयोग से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया, जहां लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ने भी अहम भागीदारी की।

एलपीयू के चीफ आर्किटेक्ट और डीन एलपीयू अतुल सिंगला ने बताया कि पेडा ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से आर्किटेक्चरल प्रयासों से जुड़े प्रोफेशनलज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पेडा के बोर्ड ऑफ गवनर्स के सदस्य सुशील कुमार मल्होत्रा ने पंजाब राज्य में पेडा की ओर से किए एनर्जी एफ्फिसिएंट बिल्डिंग्स और ऐसे अन्य प्रयास के बारे में जानकारी दी। आर्किटेक्ट अबू तल्हा फारूकी और सतिंदर मान ने प्रतिभागियों को निर्देशित किया कि कैसे “बिल्डिंग एनवलप” की ओर से हीट को कम किया जा सकता है। उन्होंने कुछ मामलों के अध्ययन के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया, जहां एक इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है। मास्टर ट्रेनरों ने केस स्टडीज भी दिखाईं, जहां एक भवन में दिन की प्रकाश व्यवस्था केवल डिजाइन को अनुकूलित करके ही बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य अतिथि, कमिश्नर, एमसी जालंधर, कर्णेश शर्मा (आईएएस) ; विशिष्ट अतिथि जेसी, एमसी हरचरण सिंह (पीसीएस) और गेस्ट ऑफ ऑनर म्यूनिसिपल टाउन प्लानर-एमसीजे परमपाल सिंह के स्वागत से शुरू हुआ। कार्यक्रम में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य हितधारकों के कई आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में आईआईए के पंजाब चैप्टर से आर्कि दिनेश भगत, आर्कि राजिंदर पाल सिंह, प्रो. नागेंद्र नारायण उपस्थित थे।

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