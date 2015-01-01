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गिरफ्तार:30 नशील इंजेक्शन सहित एक गिरफ्तार

फगवाड़ा3 घंटे पहले
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सीआईए स्टाफ पुलिस ने जमालपुर जीटी राेड पर एक युवक काे काबू कर उससे 30 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। आराेपियाें के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि जीटी राेड जमालपुर के पास नाकेबंदी कर एक व्यक्ति काे शक के आधार पर राेका। उसने अपना नाम जतिंदर सिंह उर्फ जट पुत्र काेमल सिंह निवासी नारंगपुर हाल निवासी फिल्लाैर बताया।

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