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प्लेसमेंट ड्राइव:जीएनए यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव कराई, 7 छात्रों का चयन

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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जीएनए यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिजाइन व आटोमेशन विभाग के स्टूडेंट्स ने ई-कैंपस में प्लेसमेंट में हिस्सा लिया। कोरोना काल के दौरान यूनिवर्सिटी ने गुलाटी ऑटो इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के ई-कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में प्रयास किए, जिसमें बीटेक मेकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के छात्रों ने हिस्सा लिया। प्लेसमेंट ड्राइव में 7 स्कॉलर को ‘मच अवेटिड’ पहला प्लेसमेंट मिला। इनमें नितिन परमार, राजा, राहुल,

हरिओम शुक्ला, दविंदर, अमरजीत राम और विनय शामिल है। डीन सीआर त्रिपाठी ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीईओ जीएनए गियर्स और प्रो-चांसलर गुरदीप सिंह सीहरा ने छात्रों, अभिभावकों और विभाग के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय हमेशा सर्वश्रेष्ठ व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में छात्रों की सहायता के लिए है।

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