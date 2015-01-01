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धरना:पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले में शिअद का फगवाड़ा में धरना कल

फगवाड़ा3 घंटे पहले
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पंजाब सरकार में हुए एससी, बीसी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर शिरोमणि अकाली दल (बादल) की ओर से धरना सोमवार 9 नबंवर को 10 बजे से 2 बजे तक फगवाड़ा बाइपास पर दिया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला प्रधान यूथ अकाली दल कपूरथला और पूर्व डिप्टी मेयर फगवाड़ा रणजीत सिंह खुराना ने बताया कि धरनें में अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, यूथ अकाली दल के सरपरस्त बिक्रम सिंह मजीठिया, स्त्री अकाली दल के अध्यक्ष बीबी जगीर कौर समेत अन्य लीडरशिप धरने में भाग लेंगे।

खुराना ने बताया कि पंजाब में पहले जहरीली शराब घोटाला, बीज घोटाला और अब स्कॉलरशिप घोटालों को देखकर लगता है कि पंजाब सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार में हो रहे घोटाले और बेनियमीयों का सरेआम भंडाफोड़ करने का फैसला लिया है खुराना ने अकाली वर्करों को अपील की कि वो धरने में शामिल हों।

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