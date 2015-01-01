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बैठक:शिवसेना नेता रुपेश धीर पंजाब के यूथ उपाध्यक्ष, रमन शर्मा सिटी प्रमुख बने

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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शिव सेना (बाल ठाकरे ) के रुपेश धीर को शिव सेना हाईकमान ने पंजाब का यूथ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पठानकोट में हुई बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष योग राज ने की जबकि युवा सेना पंजाब के प्रमुख संजीव भास्कर, महासचिव गुरदीप सैनी, सचिव जोगिंदर जग्गी विशेष तौर पर पहुंचे। फगवाड़ा सिटी कार्यालय रेलवे रोड पर हुए समागम में इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव गुरदीप सैनी ने बताया कि पार्टी ने फैसला

लिया है कि रुपेश धीर को नियुुक्ति-पत्र देकर पंजाब युवा उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। कपूरथला मंडल से विशेष तौर पर मौजूद रहे जिलाध्यक्ष दीपक मदान, युवसेना जिला अध्यक्ष संदीप काला पंडित और मोनू सरकोटिया ने शहर की कमान रमन शर्मा को सौंपते हुए सिटी प्रमुख नियुक्त किया। रुपेश धीर और रमन शर्मा ने पार्टी हाईकमान की धन्यावाद करते हुए प्रदेश सचिव गुरदीप सैनी का आभार जताया।

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