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केस:चूरापाेस्त समेत 2 युवक पकड़े, केस

फगवाड़ा4 घंटे पहले
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थाना रावलपिंडी पुलिस ने स्कूटर सवार दाे युवकाें काे काबू कर उनसे 2 किलाे 400 ग्राम चूरापाेस्त बरामद की है। दाेनाें के खिलाफ केस दर्ज किया है। एएसआई मनजिंदर सिंह ने बताया कि हाेशियारपुर राेड पर बाबा भुरे शाह की जगह पर माैजूद थे। मेहटियाना साइड से आ रहे एक स्कूटर नंबर पीबी-09 पी 5957 काे शक के आधार पर राेका। उसपर दाे युवक बैठे हुए थे। उन्हाेंने अपना नाम सुखविंदर सिंह उर्फ गाेनी पुत्र तरसेम सिंह निवासी मकसूसपुर मेहटियाना और जसविंदर सिंह उर्फ बिंदा पुत्र साधू सिंह निवासी खुशहालपुर हाेशियारपुर बताया। तलाशी के दाैरान दाेनाें से 2 किलाे 400 ग्राम चूरापाेस्त बरामद हुआ।

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