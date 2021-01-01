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गिरफ्तारी:खलवाड़ा गेट पुली के पास अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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थाना सिटी की पुलिस ने खलवाड़ा गेट पुली के पास एक युवक को गिरफ्तार करके उससे अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एएसआई जसपाल लाल ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे कि खलवाड़ा पुली के नजदीक एक युवक को शक के आधार पर राेका। उसने अपना नाम प्रीतम वालिया निवासी अहलुवालिया मोहल्ला खलवाड़ा गेट फगवाड़ा बताया। पुलिस ने उसके पास से 10 हजार 500 मिली लीटर शराब बरामद की।

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