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कैंसर चेतना दिवस:राहों के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में राष्ट्रीय कैंसर चेतना दिवस मनाकर लोगों को किया जागरूक

राहों2 घंटे पहले
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  • प्रारंभिक स्टेज पर पहचान होने पर कैंसर का इलाज संभव : डॉ. शर्मा

जल्द पहचान होने तथा इलाज से कैंसर ठीक हो सकता है और अब कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो 75 फीसदी केसों का इलाज आम बीमारी जैसे संभव हो सकता है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां स्थानीय कम्यूनिटी सेहत केंद्र में शनिवार को राष्ट्रीय कैंसर चेतना दिवस पर करवाए जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएमओ डा. ऊषा किरन और डॉ. नरिंदरपाल शर्मा ने दीं।

उन्होंने कहा कि कैंसर एक बेतरतीब खून के सेलों का इकट्‌ठ है, जिससे सेलों की बढ़ोतरी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और धीरे-धीरे यह सेल मांस का गुच्छा बन जाते हैं, जो बाद में एक फोड़े का रूप धारण कर लेते हैं और यह फोड़ा बड़ा होकर फट जाता है। कई बार सेल बनते कम और टूटते ज्यादा हैं। इस तरह कैंसर की शुरुआत हो जाती है। इस मौके पर डॉ. भुवनीथ शारदा, डॉ. रणजीत हरीश, डॉ. गुरपिंदर कौर, डॉ. सूरज बाली, विकास विरदी, एलएचवी हरबंस कौर, राजिंदर कौर, कुलवीर कौर, कुलविंदर कौर, कुलवंत कौर आदि मौजूद रहे।

पुराने जख्म को न करें अनदेखा : डॉ. किरन

एसएमओ डॉ. ऊषा किरन ने बताया कि अगर शरीर में कोई पुरानी रसौली, पुरानी गांठ या कोई पुराना जख्म ठीक न हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खराब जीवनशैली के अलावा दूषित पानी, दूषित हवा, कीड़ेमार जहरीली दवाओं का अधिक प्रयोग, अधिक फास्टफूड, तला हुआ भोजन भी कैंसर के कारण बन सकते हैं।

इसके अलावा जो व्यक्ति तंबाकू का अधिक सेवन करते हैं, उन्हें मुंह का कैंसर हो सकता है। जो व्यक्ति शराब अधिक पीते हैं, उन्हें जिगर का कैंसर होने की संभावना रहती है। कैंसर की अन्य किस्मों में मुंह, नाक, कान, गले, हडि्डयों, पेट की आंतड़ियों, खून तथा महिलाओं में छाती का कैंसर शामिल हैं। कोई जख्म न हो रहा हो, भूख कम लगती है, बिना वजह भार कम हो रहा हो या हमेशा कब्ज रहती है तो तुरंत अपनी शारीरिक जांच करवानी चाहिए।

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