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पाठ:हरदीप सिंह छीना की आत्मिक शांति के लिए डाले पाठ के भोग

राहों2 घंटे पहले
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समाजसेवी हवेला सिंह छीना के पाेत्रे हरदीप सिंह छीना की आत्मिक शांति के लिए अंतिम अरदास गुरुद्वारा सिंह सभा घाटी तेलियां में हुई। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद भाई बलवीर सिंह के जत्थे ने वैरागमयी कीर्तन किया। इसके बाद धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के नुमाइंदों ने हरदीप सिंह को श्रद्धांजलियां अर्पित कीं। मौके पर विधायक अंगद सिंह, कौंसिल के पूर्व प्रधान दिनेश चोपड़ा, हेमंत रणदेव, गुरदेव सिंह, प्रेम सिंह, बालक अमरजीत सिंह, दिलबाग सिंह, सुखविंदर सिंह, राजवंत सिंह, गौरव चोपड़ा, कुलवंत सिंह, हर्ष जोशी, आत्म प्रकाश सिंह, प्रेम सिंह गिल, ओंकार सिंह, मनवीर सिंह परमार, राजू चोपड़ा, नरैण सिंह, निर्माण सिंह आदि मौजूद रहे।

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