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प्रदर्शन:कृषि कानूनों के खिलाफ राजनीतिक व किसान संगठनों ने राहों और बहराम टोल पर किया शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन

राहों4 घंटे पहले
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  • किसान बोले- भाजपा सरकार को जगाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का काफिला दिल्ली रवाना होगा

मोदी सरकार द्वारा पास किए गए खेती कानूनों के विरोध में राहों की राजनीतिक पार्टियों तथा किसान संगठनों ने स्थानीय बस अड्डा राहों में रोष प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर डीपीआई पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान पुरषोत्तम चड्ढा, मलकीत सिंह काहलों, दुकानदार यूनियन के प्रधान बहादर सिंह भारटा तथा सुखदेव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों से अब दुकानदार, किसान व देश की आम जनता दुखी हो चुकी है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पंजाब के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है।

किसान देश का अन्नदाता है, किसान पर ही पूरा देश आत्मनिर्भर है, लेकिन किसानों के हाथों से दो वक्त की रोटी को छीन कर तथा अंबानी, अडानी ग्रुप को लाभ दिलाने के लिए सारा खेल मोदी सरकार खेल रही है। मोदी सरकार कॉर्पोरेट घरानों के लिए कार्य कर रही है। किसान खेतों में बिजाई करने से लेकर फसल की कटाई और कटाई के बाद निकलने दाने को मंडी में बेचने और उसकी कीमत हासिल करने जैसा लंबे संघर्ष वह धैर्य से काम लेते हैं। इसलिए भले ही किसान संघर्ष लंबा खींचता चला जा रहा है, उतने ही किसानों के इरादे अपनी फसल की तरह जवान और पक्के होते जा रहे हैं।

कुंभकरण की नींद से उठाने के लिए सोई पड़ी भाजपा सरकार को जगाने के लिए राहों की राजनीतिक पार्टियों का काफिला दिल्ली के लिए भी रवाना होगा। इस मौके पर कौंसिल के पूर्व प्रधान हेमंत रणदेव, केवल सिंह माहल, निर्मल सिंह घुम्मण, मनवीर सिंह, मनिंदर सिंह संधू, अमरजीत सिंह बिट्‌टा, अवतार सिंह पाहवा, अनूप सिंह, बलविंदर हंस, कुलविंदर किंदा, धर्मपाल बंगड़, कुलबीर सिंह खद्दर, सुरेंद्र प्रजापत, बीसी समाज के अध्यक्ष रमेश जस्सल, सुरेंद्र मल्ली, दिलबाग सिंह, महेंद्र, स्वरूप सिंह आदि मौजूद रहे।

मोदी सरकार द्वारा पास किए गए खेती कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा दी गई चक्काजाम की कॉल पर वीरवार को बंगा हलके के किसानों ने कस्बा बहराम के टोल प्लाजा पर धरना लगाकर रोष प्रदर्शन किया। किसान यूनियन दोआबा जोन के प्रधान मलकीत सिंह राय, किसान नेता दविंदर सिंह संधवां, मुख्त्यार सिंह ने कहा कि जब तक किसान मारू तीनों कानून वापस नहीं हो जातs संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर रघुनाथ सिंह, राम सिंह, बलवीर, विधायक डॉ. एसके सुक्खी, बुध सिंह, सोहन लाल ढंडा, रणजीत सिंह, बलवीर, कुलजीत सिंह, संतोख सिंह, राकेश कुमार मौजूद रहे।

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