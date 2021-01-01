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चुनाव:आनंदपुर साहिब में 3 व कीरतपुर में 1 उम्मीदवार ने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ने से किया इनकार

रोपड़5 घंटे पहले
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  • जिले में रोपड़ और नंगल में ही पार्टी के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे भाजपा प्रत्याशी

नगर कौंसिल चुनावों को लेकर जिले में सरगर्मियां पूरी तरह जोरों पर चल रही हैं। नामांकन भी शुरु हो चुका है लेकिन इसी बीच भाजपा की ओर से आनंदपुर साहिब से एलाने गए 4 उम्मीदवारों में से 3 ने पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव न लड़कर आजाद लड़ने का एलान किया है। इसका कारण किसान आंदोलन और अकाली दल से गठबंधन का टूटना माना जा रहा है।

पिछले दिनों आनंदपुर साहिब नगर कौंसिल चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की जिला भाजपा अध्यक्ष जतिंदर सिंह अठवाल ने घोषणा की थी। इनमें से 3 प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 से प्रवीन कौशल, वार्ड नंबर 6 से दलजीत सिंह कैंथ और वार्ड नंबर 7 से सोनिका मेहता ने भाजपा के चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और आजाद चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

भाजपा हाईकमान के लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा हलके से भाजपा चुनाव लड़ती रही है और यहां से मदन मोहन मित्तल 2 बार जीतकर मंत्री भी रहे हैं। वहीं, मोरिंडा, चमकौर साहिब व कीरतपुर साहिब में भी चुनाव चिह्न पर कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा। सिर्फ नंगल और रोपड़ में ही पार्टी के चुनाव चिह्न पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं, रोपड़ में नामांकन पत्र दाखिल करने का दूसरा दिन भी गुजर गया है लेकिन अभी तक भाजपा के उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी नहीं की गई। मोरिंडा में भी भाजपा ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है।

रोपड़ और नंगल कौंसिल में पार्टी के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे : जिला अध्यक्ष
इस संबंधी बात करने पर जिला भाजपा के अध्यक्ष जतिंदर अठवाल ने कहा कि भाजपा रोपड़ जिले में नंगल तथा रोपड़ में ही पार्टी के चुनाव चिह्न पर नगर कौंसिल चुनाव लड़ रही है। जबकि आनंदपुर साहिब में भी एक वार्ड पर पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानी संघर्ष का उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

किसी भी पार्टी ने नहीं एलाने पूरे प्रत्याशी- वहीं, बाकी जिले की बात करें तो नगर कौंसिल चुनाव को लेकर रोपड़ शहर के 21 वार्डों में शिरोमणि अकाली दल द्वारा भी अभी तक 17 उम्मीदवार, कांग्रेस द्वारा 19, आम आदमी पार्टी द्वारा 18 और भाजपा द्वारा सिर्फ 14 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। नंगल शहर के 19 वार्डों में से कांग्रेस और भाजपा द्वारा सभी वार्डों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी द्वारा 14 और शिरोमणि अकाली दल द्वारा सिर्फ 9 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारे हैं।

मोरिंडा शहर के 15 वार्डों में से शिरोमणि अकाली दल द्वारा 13, कांग्रेस द्वारा 9, आम आदमी पार्टी द्वारा 14 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जबकि भाजपा के प्रत्याशियों के बारे में असमंजस है। कीरतपुर साहिब के 11 वार्डों में से शिरोमणि अकाली दल द्वारा 8, भाजपा द्वारा 8, आप द्वारा 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जबकि यहां पर कांग्रेस द्वारा एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया।

इसी तरह चमकौर साहिब के 13 वार्डों में से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। जबकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा द्वारा अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है।

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