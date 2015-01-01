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कोविड-19:कोरोना से रोपड़ के 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत

रोपड़2 घंटे पहले
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जिले में वीरवार को रोपड़ के दशमेश नगर निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है जबकि 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और 32 लोग कोरोना मुक्त हुए है। सीएमओ डॉ. दविंदर कुमार ने बताया कि जिले में वीरवार को 8 महिलाओं समेत 34 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसमें आनंदपुर साहिब की 4 महिलाओं समेत 13 लोग, भरतगढ़ की 1 महिला समेत 3 लोग, नंगल की एक महिला समेत 11 लोग, रोपड़ की 2 महिलाओं समेत 5 लोग, चमकौर साहिब और मोरिंडा के एक-एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।

डीसी सोनाली गिरि ने बताया कि वीरवार को रोपड़ जिले में 34 नए मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जबकि 32 व्यक्ति कोरोना मुक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सेहत विभाग द्वारा 1096 आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट 4, आरएटी 109 सैंपल और कुल 1209 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। जबकि 2004 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है।

इससे अब रोपड़ जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 233 हो गई है। अब तक सेहत विभाग द्वारा कुल 95486 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। इनमें से 90740 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है और 2263 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और कुल 3208 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2816 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं और 159 की मौत हो चुकी है।

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